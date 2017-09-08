Antalya cayır cayır yanıyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde geçtiğimiz Çarşamba gecesi çıkan yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

Ekipler çıkan yangına dün havadan ve karadan müdahale ederken, akşam saatlerinde ise çalışmalara sadece karadan devam edebildi.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 9 helikopter, 3 uçakla tekrar başlayan çalışmalarda yangının etkili olduğu 2 bölgede söndürme çalışmasına devam ediliyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.