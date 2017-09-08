08/09/2017 12:40


Antalya cayır cayır yanıyor

antalya yangın

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde geçtiğimiz Çarşamba gecesi çıkan yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

Ekipler çıkan yangına dün havadan ve karadan müdahale ederken, akşam saatlerinde ise çalışmalara sadece karadan devam edebildi.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 9 helikopter, 3 uçakla tekrar başlayan çalışmalarda yangının etkili olduğu 2 bölgede söndürme çalışmasına devam ediliyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.


Ayhan Bilgen
HDP’li Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Meral Akşener
Hükümetten Meral Akşener'in kuracağı parti hakkında ilk yorum
cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Çağlayan hakkında konuştu
necdet siaslı
Tarımdaki acı tablo
antalya yangın
Antalya cayır cayır yanıyor
İlgili Haberler
balık hali

Balıkçılara operasyon başlatıldı tonlarca balığa el konuldu

erzurum haberleri

İlk kar yağışı haberi geldi, o il beyaza büründü

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 8 Eylül 2017

işkence

Economist, '2015 itibariyle Türkiye'ye işkence geri döndü'

Son Dakika Haberleri
Ayhan Bilgen

HDP’li Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Meral Akşener

Hükümetten Meral Akşener'in kuracağı parti hakkında ilk yorum

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Çağlayan hakkında konuştu

necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Arakan’da neler oluyor

Günlerdir Myanmar’ın eyaletlerinden biri olan Arakan’da Müslüman halka karşı başlatılan linç ve göç hareketi giderek dehşete dönüşüyor. Dünyanın seyirci kaldığı ve sadece Türkiye’nin ilgilendiği bu ...

Devam