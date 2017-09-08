08/09/2017 12:32


Balıkçılara operasyon başlatıldı tonlarca balığa el konuldu

balık hali

Balık boyu sınırını ihlal eden balıkçılara düzenlenen operasyon sonucunda 10 ton istavrit ve 390 kilogram tekire el konuldu

İstanbul Balık Hali’nde balık boyu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yasal boy sınırı altında yapılan kuraldışı avlanmaya geçit vermeyen İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hal'inde yaptığı operasyonda 770 kasa istavrit ve 30 kasa tekire el konuldu. Yasalar gereği istavrit için yasal boy sınırı 13 cm, Tekir için ise 11 cm’den uzun olması gerekiyor.

''Kurallara uyulursa balık artar''

Avcılık Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise çeşitli miktarlarda idari para cezaları uygulandı. El konulan kasalarda bulunan 10 ton istavrit ve 390 kilogram tekir, Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Tonlarca balığa el konulduİstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca denetimlerin devam ettiğini vurgulayarak, “Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak kural dışı avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kaynak: Hürriyet


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