08/09/2017 09:37


Yurt geneli hava durumu 8 Eylül 2017

hava durumu

Dün Bakan Veysel Eroğlu, sonbahar ayının sıcak geçeceğini açıklamıştı. Meteoroloji ise bugün bazı iller için sıcaklık derecelerini açıkladı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

 


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