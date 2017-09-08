Yurt geneli hava durumu 8 Eylül 2017
Dün Bakan Veysel Eroğlu, sonbahar ayının sıcak geçeceğini açıklamıştı. Meteoroloji ise bugün bazı iller için sıcaklık derecelerini açıkladı
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35