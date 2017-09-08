Sarıyer'de helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul Sarıyer'de bazı adreslere yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Küçükarmutlu bölgesinde operasyon düzenlendi.Emniyetten çok sayıda polis zırhlı aracı ve çevik kuvvet aracıyla konvoy halinde çıkan ekipler, operasyon adreslerine gitti. Helikopter ve özel harekat polisinin destek verdiği operasyon bölgesinde zırhlı araçlar güvenlik tedbiri aldı.Ardından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalar devam ediyor.Operasyonun içeriğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.