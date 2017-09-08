08/09/2017 08:43


Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını Irma Kasırgası konusunda uyardı

Irma kasırgası

Dışişleri Bakanlığı, Irma kasırgasının etkili olmasından dolayı Türk vatandaşlarını Karayipler, ABD'nin Florida eyaleti çevresine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayipler bölgesinde ortaya çıkan ve en yüksek seviye olan "Kategori 5" olarak sınıflandırılan Irma kasırgasının, Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti ile söz konusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde söz konusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları veya yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Havana, Santo Domingo, Karakas, Washington büyükelçilikleri ile Miami Başkonsolosluğunun, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşacağı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanı sıra söz konusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

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