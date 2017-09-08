İzmir'de gece yarısı dehşet, genç kadın olay yerinde can verdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda Ramazan Arcanlı isimli şahıs gece kulübüne pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda Nil Kayar isimli güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı

Dün gece Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana gelen olayda Ramazan Arcanlı, bir gece kulübü önünde çiçek satan çocuğuna küfür edilmesi üzerine geç saatlerde otomobille gece kulübünün önüne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Arcanlı, otomobillin içinden pompalı tüfekle gece kulübüne ateş açtı. Açılan ateşle gece kulübünün güvenlik görevlisi Nil Kayar baş ve göğsüne isabet eden saçmalarla öldü. Gece kulübünde müşteri olarak bulunan 39 yaşındaki Merter Mısırlı sırtından, 25 yaşındaki Sedat Şentürk de gözünden yaralandı. Saldırgan otomobille hızla uzaklaştı.Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılardan Mısırlı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma, Şentürk ise, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtından yaralanan Merter Mısırlı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözünden yaralanan ve tedavisi süren Sedat Şentürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kayar'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Arcanlı'yı kısa sürede yakaladı. Saldırgan once hastanede muayene edildi, daha sonra emniyete götürüldü.