07/09/2017 16:21


Dikkat, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak

hava sıcaklığı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sonbaharda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı

Bakan Veysel Eroğlu, "Yağışlarda, Marmara'da yüzde 4, Ege'de yüzde 11, Akdeniz'de yüzde 6, İç Anadolu'da 16, Karadeniz'de yüzde 4,7, Doğu Anadolu'da yüzde 22, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 16 azalma var." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, dünyada sadece 6 ülkede bulunan ileri teknolojinin kullanıldığını vurgulayan Eroğlu, Türkiye'nin, Balkanlar ve Kafkaslar'daki meteorolojik cihazların da ayar merkezi olduğunu kaydetti.

Bu yıl sonbaharda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını bildiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yılın eylül, ekim ve kasım aylarında hava sıcaklığının, genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 1 santigrat, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 2 santigrat üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Aynı aylarda yağışların Karadeniz kıyılarında, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir."

Eroğlu, vatandaşların akıllı telefonlarına indirecekleri "Meteoroloji" programı ve "www.mgm.gov.tr" internet adresinden anlık ve uzun süreli meteorolojik olaylara ilişkin bilgiye ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

 

Milos Kosanovic
Göztepe'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı
Fransız Cedric Carrasso
Galatasaray’ın yeni kalecisi belli oldu
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'u kızdıracak paylaşım
Aykut Kocaman
Aykut Kocaman açıkladı, Diego Costa Fenerbahçe'ye geliyor mu
David Silva
Fenerbahçe David Silva ile anlaştı mı
İlgili Haberler
hava harekatı

Saldırı hazırlığındaki terör hedeflerine dev operasyon

mersin saldırgan

Polis merkezine saldırı hazırlığındaki teröristle ilgili kan donduran gelişme

muğla orman yangını

Felaketin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

aksu orman yangını

Turizm cennetinde korkutan yangın

Son Dakika Haberleri
Milos Kosanovic

Göztepe'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Fransız Cedric Carrasso

Galatasaray’ın yeni kalecisi belli oldu

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'u kızdıracak paylaşım

Aykut Kocaman

Aykut Kocaman açıkladı, Diego Costa Fenerbahçe'ye geliyor mu

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Arakan’da neler oluyor

Günlerdir Myanmar’ın eyaletlerinden biri olan Arakan’da Müslüman halka karşı başlatılan linç ve göç hareketi giderek dehşete dönüşüyor. Dünyanın seyirci kaldığı ve sadece Türkiye’nin ilgilendiği bu ...

Devam