Saldırı hazırlığındaki terör hedeflerine dev operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şırnak ve Ağrı kırsallarına düzenlenen ayrı hava harekatı sonucunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Silopi ve Ağrı'nın Diyadin ilçesi kırsallarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.Hareket halindeki teröristlere yönelik hava harekatında savaş uçakları, Silopi'de 2, Diyadin'de 5 olmak üzere silahlı 7 teröristi etkisiz hale getirdi.Öte yandan bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.