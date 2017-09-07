Polis merkezine saldırı hazırlığındaki teröristle ilgili kan donduran gelişme

Mersin'de dün polis merkezine yönelik bombalı saldırı hazırlığında olan teröristin üzerinde 300 civarında bilyeyle güçlendirilmiş yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu ortaya çıktı

Alınan son bilgiye göre, Yenişehir ilçesindeki 50. Yıl Polis Merkezine bombalı saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı teröristin, 19 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkader Alsebaee olduğu belirlendi.Suriye'deyken şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralanan teröristin yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de bulunduğu ve terör örgütünün "uyuyan hücre elemanı" olduğu tespit edildi.Annesi daha önce vefat eden Alsebaee'nin polis merkezinin arka kısımlarında yer alan 27133 Sokak'ta bir apartmandaki kiralık evde babası ve üvey annesiyle yaşadığı öğrenildi.Soruşturma kapsamında baba ile üvey anneyi gözaltına alan ekiplerin, evde yaptıkları aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ile örgütsel doküman ele geçirdiği belirtildi.

Bombayı beline sarmış

Etkisiz hale getirildikten sonra teröristin üzerinde yapılan incelemede ise 300 civarında bilyeyle güçlendirilmiş yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulundu. Teröristin, patlayıcıları "bomba kemeri" şeklinde beline sardığı tespit edildi.Uzman ekiplerce teröristin üzerinden alınan patlayıcının cinsinin inceleme sonrasında belirleneceği bildirildi.Teröristin bağlantılarını araştıran polis, olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

Vurulduktan sonra da hamle yapmış

Bu arada, teröristin polis merkezine çok sayıda polisin bulunduğu değişim saatinde saldırı hedeflediği ancak nöbetçi polisin dikkati sayesinde eylemini gerçekleştiremediği ortaya çıktı.Teröristin durumundan şüphelenen polisin uyarılarda bulunduğu ancak buna rağmen saldırganın yürüyüşünü sürdürdüğü, omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine de vurulduğu bilgisi paylaşıldı.Teröristin vurulduktan sonra da yaralı halde ateşleme fünyesine doğru hamle yaptığı ancak nöbetçi polisin dikkati sonucu etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.