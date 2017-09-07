Felaketin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken vatandaşlar evlerinden tahliye edilmişti

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, 250 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını belirterek, "Saat 06.30'dan itibaren tüm hava söndürme araçlarımızda yangına müdahale tekrar başladı. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanından ekipler, yardımımıza geldi. Canla başla mücadele ediyorlar. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Müdahalemiz devam ediyor. Rüzgarın da etkisini yitirmesiyle, öğlene kadarda ciddi bir sonuç alarak yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun" dedi.

Yaklaşık 230 arazöz, 14 iş makinesi, 80'e yakın özel kamyon ve traktörle yangına müdahale devam ederken, mahallelinin tahliyesi sırasında AKUT Bodrum Ekibi evlerden çıkmakta güçlük çekenleri sırtlarında taşıyarak köy dışına çıkardı. Köylülerin hayvanlarını köy dışına çıkarmaları için askerlerin de büyük çaba gösterdiği görüldü.

Köylülerden bazılarının hayvanlarının canını kurtarırken bazılarının da alevlerin evlerine yaklaşması üzerine, giysilerini yanlarına alarak mahalleyi terk ettikleri gözlendi. Evlerin bahçesine giren alevler köylülerin araç gereçlerini ve motosikletlerini de yaktı. Hala söndürülemeyen yangında Kultak, Dağpınar, Zeytin ve Kozağaç mahalleleri çevresindeki dağlık alandaki binlerce yıllık asırlık çam ağaçları ile onlarca dönüm asırlık zeytin ağaçları kül oldu.Yangında yaşanan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

YANGIN ÇIKAN ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zeytinliköy Mahallesi içerisinde yanan evlerde ve çevresinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının, 850 metre rakımlı Dağpınar Mahallesi'ne yakın vadi ile Kultak Dağı zirvesinde iki noktada devam ettiği belirtildi.Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, şöyle konuştu: "Rüzgar hızının gece saatlerinde aniden 50 kilometreyi bulmasıyla yangın tekrar canlandı. Yangın aynı zamanda Zeytinköy ile komşu 450 nüfuslu Dağpınar Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı. Hemen burayı da tahliye ettik. Allah'a çok şükür rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle burası herhangi bir zarar görmedi. Zeytinköy'de gece yeniden çıkan yangın sonucu 20 ev daha yandı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu an tehlikeli bir durum görünmüyor. Yaklaşık 15 bin arı kovanı zarar gördü. Evleri zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çadır ve konteyner desteğinde bulunacağız. Kendilerine nakdi yardımlar yapacağız. Kızılay ekiplerimiz burada lojistik destek sağlayacaklar. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün psikolog ve sosyologları da burada. Bunun yanı sıra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı." Öte yandan, bölgedeki vatandaşlara, belediye ekipleri ve civar köylerden gelenler tarafından gıda malzemesi dağıtıldı.