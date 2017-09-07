07/09/2017 11:02


Turizm cennetinde korkutan yangın

aksu orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aksu ilçesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda çıkış sebebi bilinmeyen ve  Antalya-Isparta karayolundan da görülen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, uçak ve arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.  Yangının sarp bir arazide çıktığı, arazözlerin bölgeye güçlükle ulaştığı belirtildi.Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.  Diğer yandan köylüler büyük endişe içinde çıkan yangını izliyor.


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