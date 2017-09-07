07/09/2017 10:59


35 asker hakkında FETÖ'den gözaltı, aralarında emekliler de var

fetö gözaltı

Mersin'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2'si emekli olmak üzere 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir uzman er hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, 33'ü halen görevde, 2'si de emekli olan zanlıların yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı kaydedildi.


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