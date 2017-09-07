07/09/2017 09:45


İstanbul'da çok sayıda adrese şafak vakti dev operasyon

şafak vakti operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 ayrı adrese şafak vakti düzenlenen operasyona Özel Harekat ekipleri ve polis helikopteri de havadan destek verdi

Bahçelievler Zafer Mahallesi Kale Sokak'ta 4 katlı bir binaya giren ekipler, önceden bilinen bir adreste arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda birçok kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.


İOS 11
İOS 11'in getireceği yenilikler neler
iPhone 8
iPhone 8'in fiyatı nedir, iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı izle
Alişan
Alişan'dan canlı yayında sert açıklamalar
Zuhal Tekin
Durakta beklerken kene ısıran genç kadın karantinada
İlgili Haberler
muğla orman yangını

Felaketin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

aksu orman yangını

Turizm cennetinde korkutan yangın

fetö gözaltı

35 asker hakkında FETÖ'den gözaltı, aralarında emekliler de var

zeytinköy yangın

Yangın hızla yayılıyor, Zeytinköy tamamen boşaltıldı

Son Dakika Haberleri
İOS 11

İOS 11'in getireceği yenilikler neler

iPhone 8

iPhone 8'in fiyatı nedir, iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı izle

Alişan

Alişan'dan canlı yayında sert açıklamalar

 Yazarlarımız
turker erturk

Sabancı üniversitesi'nin sicili

Geçen yazımızda; Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Almanya’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ihaneti anlatmıştık. Burada kotarılacak ihanet iki türlüydü. Birincisi ülkemize ve milletimize karşı, ...

Devam