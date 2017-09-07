İstanbul'da çok sayıda adrese şafak vakti dev operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 ayrı adrese şafak vakti düzenlenen operasyona Özel Harekat ekipleri ve polis helikopteri de havadan destek verdi

Bahçelievler Zafer Mahallesi Kale Sokak'ta 4 katlı bir binaya giren ekipler, önceden bilinen bir adreste arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda birçok kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.