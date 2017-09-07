07/09/2017 09:41


Yangın hızla yayılıyor, Zeytinköy tamamen boşaltıldı

zeytinköy yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy mahallesinde dün çıkan yangın henüz söndürülemedi. Ekipler tüm gücüyle yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor

Gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgar şiddetini arttırınca jandarma ve zabıta ekipleri köyün boşaltılması yönünde anonslar yaptı. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevler tüm köyü sardı. Bölgede yaşayan vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları ve hayvanlarını alarak bölgeyi terk etti.Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 ev ve 10 damın tamamen yanarak kül olmasına neden olan yangın saat 21.00’dan itibaren rüzgarın aniden yön değiştirip şiddetlenmesi ile yeniden kabusa dönüştü. Saat 23.30’dan itibaren evlere 300 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle Zeytinköy tamamen boşaltılarak ek önlemler alındı. Çevredeki 16 ilden 230’a yakın arazöz ve 1000’in üzerinde orman ve itfaiye işçisi ile 600’a yakın gönüllü ve sivil toplum örgütünün mücadele ettiği yangında alevler bu gece yarısından itibaren yine Zeytinköy mahallesine girdi.


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