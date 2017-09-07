07/09/2017 09:38


Bursa'da katliam gibi kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var

bursa trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken en az 10 kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden ilçeye işçi taşıyan 16 NTM 81 plakalı servis minibüsü ile 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araç Babasultan mevkisinde çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar, Bursa ve İnegöl'deki hastanelerde tedavi altına alındı.


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