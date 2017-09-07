Muş'ta teröristlere hava destekli operasyon

Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirilirken teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 5 Eylül Salı günü "Şehit Jandarma Üst Çavuş Serdal Uyanık 2017-78" operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Muş Merkez Sağlık köyü güneyi Kalecikdağı Tepe bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava destekli operasyonda, sözde Şenyayla gücüne mensup oldukları değerlendirilen biri yaralı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerinde teröristlere ait, 5 kaleşnikof marka piyade tüfeği, 445 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 18 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."