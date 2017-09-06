Ayşegül Terzi’ye saldırıyla ilgili davada flaş gelişme

Şort giydiği gerekçesiyle şiddete uğrayan Ayşegül Terzi ile ilgili olarak Adli Tıp Kurumu rapor hazırladı

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi: “Kişini yaşamını tehlikeye sokan bir durumun olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüz sınırları içerisinde cilt bütünlüğünü bozan travmatik lezyon tarif edilemediğinden yüzde sabit iz tespitinin yapılamadığı, organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tespit edilemediği oy birliği ile mütalaa olunur.”