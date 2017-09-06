06/09/2017 16:36


Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı

Erdal Değirmenci

Adıyaman'da çobanlık yapan Erdal Değirmenci isimli vatandaş hayvanlarını otlatırken yaralı bir dağ keçisi gördü. Değirmenci bunun üzerine keçiyi 17 kilometre boyunca sırtına taşıyarak tedavi etmeye götürdü

Ulubaba Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada gördüğü dağ keçisinin yaralı olduğunu fark etti.Hayvanı 17 kilometre omzunda taşıyıp köyüne getiren ve durumu yetkililere bildiren Değirmenci, keçinin tedavi edilmesini bekliyor.Çocuklar ise yaralı keçinin başından bir an olsun ayrılmıyor.

Değirmenci, köye getirdiği hayvanın suyunu ve yemini verdiğini belirterek, "Keçinin arka iki ayağı kırık. Hayvanı taşımam biraz zor oldu ama o şekilde bırakıp gitmek istemedim. Hayatımda ilk defa dağ keçisi gördüm. Tedavi edildikten sonra doğaya bırakacağım" dedi.

 

fenerbahçe
Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi hızla devam ediyor
Erdal Değirmenci
Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı
balık fiyatları
Av yasağı bitti balık fiyatları düşüşte
Sinan Can
Oyun konsolunun başından kalkmayınca olanlar oldu
Doğan Yurdakul
Gazeteci Doğan Yurdakul için son görev
İlgili Haberler
Sinan Can

Oyun konsolunun başından kalkmayınca olanlar oldu

Doğan Yurdakul

Gazeteci Doğan Yurdakul için son görev

muğla yangın

Muğla'da yangın çıktı, evler boşaltılıyor

flaş haber

Teröristler işçilere saldırdı, ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
fenerbahçe

Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi hızla devam ediyor

balık fiyatları

Av yasağı bitti balık fiyatları düşüşte

idlib son dakika

İdlib kent merkezinde art arda patlamalar, ölü ve yaralılar var

Antalyaspor Stadı

Antalyaspor Galatasaray maçı öncesi flaş karar

 Yazarlarımız
turker erturk

Sabancı üniversitesi'nin sicili

Geçen yazımızda; Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Almanya’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ihaneti anlatmıştık. Burada kotarılacak ihanet iki türlüydü. Birincisi ülkemize ve milletimize karşı, ...

Devam