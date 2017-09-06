Gazeteci Doğan Yurdakul için son görev

71 yaşında hayata gözlerini yuman gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi. Törene Yurdakul'un akrabaları ve çevresi dışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde 3 gün önce ölü olarak bulunan gazeteci-yazar Yurdakul’un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından karayoluyla Ankara’ya getirildi. Bayındır Hastanesi morguna konulan cenaze, bugün öğle namazı öncesi Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Yurdakul’un yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Doğan Yurdakul’un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı’na götürüldü.