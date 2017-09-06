06/09/2017 16:14


Muğla'da yangın çıktı, evler boşaltılıyor

muğla yangın

Muğla'nın Zeytinköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Bu öğlen saat 14.00 civarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.Bölgeye 4 amfibik uçak, 7 söndürme helikopteri, 37 arazöz, 2 dozer sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken tedbir amacıyla Zeykinköy Mahallesi’ndeki evler ve hayvan damları boşaltılmaya başlandı.Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.


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