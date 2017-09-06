06/09/2017 16:10


Teröristler işçilere saldırdı, ölü ve yaralılar var

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde enerji nakil hatlarında çalışan işçilere terör örgütü PKK tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti

Yüksekova ile Şemdinli İlçeleri arasında bulunan Çobanpınar Köyü kırsalında meydana gelen olayda enerji nakil hattında çalışan bir grup işçiye, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 işçi de yaralandı. Yaralı işçiler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı.


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