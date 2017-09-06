Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu Vatan Şaşmaz'ın sanat danışmanlığını yaptığı "Kazasız Kul Olmaz" projesine Yonca Evcimik getirildi

Yaklaşık 8 yıl önce trafik kazalarına dikkat çekmek üzere Zahrettin Çelik’in yazdığı ve yönettiği aynı isimli tiyatro oyunu ile yola çıkan "Kazasız Kul Olmaz" projesinde sanat danışmanlığını Zihni Göktay ve Şevket Çoruh ile birlikte yürüten Vatan Şaşmazın hayatını kaybetmesinin ardından yerine Yonca Evcimik getirildi.Evcimik, farkındalık yaratmak adına projeyi daha çok çeşitlendirmek için farklı fikirleri olduğunu ve bunları yakında hayata geçireceğini söyledi.

YONCA EVCİMİK

266 kurum ve kuruluş ile kar gütmeden yürütülen "Kazasız Kul Olmaz" projesi kapsamında, sokakta halk röportajları, 81 ilde iş ve trafik araştırması, ünlülerle demeçler, seminerler, konferanslar, kısa film ve kamu spotları yapılıyor.