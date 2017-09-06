06/09/2017 14:30


Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu

Vatan Şaşmaz

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu Vatan Şaşmaz'ın sanat danışmanlığını yaptığı "Kazasız Kul Olmaz" projesine Yonca Evcimik getirildi

Yaklaşık 8 yıl önce trafik kazalarına dikkat çekmek üzere Zahrettin Çelik’in yazdığı ve yönettiği aynı isimli tiyatro oyunu ile yola çıkan "Kazasız Kul Olmaz" projesinde sanat danışmanlığını Zihni Göktay ve Şevket Çoruh ile birlikte yürüten Vatan Şaşmazın hayatını kaybetmesinin ardından yerine Yonca Evcimik getirildi.Evcimik, farkındalık yaratmak adına projeyi daha çok çeşitlendirmek için farklı fikirleri olduğunu ve bunları yakında hayata geçireceğini söyledi.

YONCA EVCİMİK

266 kurum ve kuruluş ile kar gütmeden yürütülen "Kazasız Kul Olmaz" projesi kapsamında, sokakta halk röportajları, 81 ilde iş ve trafik araştırması, ünlülerle demeçler, seminerler, konferanslar, kısa film ve kamu spotları yapılıyor.


Birleşmiş Milletler
BM açıkladı, Esad rejimi kimyasal gaz kullandı
okul açılış
İlk ders zili ne zaman çalacak
resmi tatil
2018 yılı resmi tatil günleri
Vatan Şaşmaz
Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu
Özcan Deniz
Özcan Deniz genç sevgilisiyle evlilik kararı aldı
İlgili Haberler
resmi tatil

2018 yılı resmi tatil günleri

terör operasyonu

Bakanlık açıkladı, ülke genelinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

canlı bomba haberi

Canlı bomba ile ilgili Mersin Valiliğinden açıklama

canlı bomba

Polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri
Birleşmiş Milletler

BM açıkladı, Esad rejimi kimyasal gaz kullandı

okul açılış

İlk ders zili ne zaman çalacak

Özcan Deniz

Özcan Deniz genç sevgilisiyle evlilik kararı aldı

Yasin Öztekin

Yasin Öztekin eşi için kesenin ağzını açtı

 Yazarlarımız
turker erturk

Sabancı üniversitesi'nin sicili

Geçen yazımızda; Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Almanya’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ihaneti anlatmıştık. Burada kotarılacak ihanet iki türlüydü. Birincisi ülkemize ve milletimize karşı, ...

Devam