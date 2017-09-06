06/09/2017 14:18


Bakanlık açıkladı, ülke genelinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelindeki operasyonlar sonucunda 16 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklamada Şırnak’ta 5, Ağrı’da 5, Muş’ta 5 (1'i yaralı), Mersin’de 1 olmak üzere toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Şırnak'ın Uludere ilçesi Berhancı Deresi bölgesinde yapılan askeri operasyonlar sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı'nın Diyadin ilçesi Şahgül Yaylası kırsalında yakın hava desteği ile bugün gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 5 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirildi. 

Mersin'in Yenişehir ilçesi 50. Yıl Polis Merkez Amirliği önünde 6 Eylül 2017 Çarşamba günü üzerinde canlı bomba yeleği olan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişi ölü olarak ele geçirildi.Muş Merkez ilçe Alaniçi köyü kırsalında yakın hava destekli operasyonlar sonucunda 4 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu yaralı olarak, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ile birlikte ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. 

 

Birleşmiş Milletler
BM açıkladı, Esad rejimi kimyasal gaz kullandı
okul açılış
İlk ders zili ne zaman çalacak
resmi tatil
2018 yılı resmi tatil günleri
Vatan Şaşmaz
Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu
Özcan Deniz
Özcan Deniz genç sevgilisiyle evlilik kararı aldı
İlgili Haberler
resmi tatil

2018 yılı resmi tatil günleri

Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu

canlı bomba haberi

Canlı bomba ile ilgili Mersin Valiliğinden açıklama

canlı bomba

Polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri
Birleşmiş Milletler

BM açıkladı, Esad rejimi kimyasal gaz kullandı

okul açılış

İlk ders zili ne zaman çalacak

Özcan Deniz

Özcan Deniz genç sevgilisiyle evlilik kararı aldı

Yasin Öztekin

Yasin Öztekin eşi için kesenin ağzını açtı

 Yazarlarımız
turker erturk

Sabancı üniversitesi'nin sicili

Geçen yazımızda; Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Almanya’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ihaneti anlatmıştık. Burada kotarılacak ihanet iki türlüydü. Birincisi ülkemize ve milletimize karşı, ...

Devam