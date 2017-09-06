Bakanlık açıkladı, ülke genelinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelindeki operasyonlar sonucunda 16 terörist etkisiz hale getirildi
Yapılan açıklamada Şırnak’ta 5, Ağrı’da 5, Muş’ta 5 (1'i yaralı), Mersin’de 1 olmak üzere toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Şırnak'ın Uludere ilçesi Berhancı Deresi bölgesinde yapılan askeri operasyonlar sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı'nın Diyadin ilçesi Şahgül Yaylası kırsalında yakın hava desteği ile bugün gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 5 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesi 50. Yıl Polis Merkez Amirliği önünde 6 Eylül 2017 Çarşamba günü üzerinde canlı bomba yeleği olan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişi ölü olarak ele geçirildi.Muş Merkez ilçe Alaniçi köyü kırsalında yakın hava destekli operasyonlar sonucunda 4 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu yaralı olarak, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ile birlikte ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.