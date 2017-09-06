Canlı bomba ile ilgili Mersin Valiliğinden açıklama

Mersin'in Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığında olan terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada 50. Yıl Polis Merkezi Amirliğine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkeğin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliye "dur" ikazında bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli kişi, 'dur' ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Ölü ele geçirilen erkeğin açık kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar sürmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de terörle mücadele etkin şekilde sürdürülmekte olup, aralıksız bir şekilde devam etmektedir."