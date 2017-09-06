Polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Mersin'de yaşanan olayda MİT binası yakınındaki 50’nci Yıl Polis Merkezi’ne girmek isteyen canlı bomba güvenlik güçleri tarafından öldürüldü

Bu sabah saat 09.30 civarında merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki 50’nci Yıl Polis Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki şüpheli tavırları dikkat çeken 30 yaşlarındaki bir erkek, takibe alındı. Kısa süre sonra karakola gelen şüpheli, 'dur’ ihtarına karşın durmayınca, açılan ateş sonucu öldürüldü.

Karakola 30 metre kala öldürülen teröristin üzerinde bomba olduğu anlaşılınca, çevre güvenliği alındı. Bomba uzmanları, ceset üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için çalışmasını sürdürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50. Yıl Polis Merkezine saldırı hazırlığındaki bir "canlı bombanın" emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Olay yerine gittiğini belirten Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi." ifadelerini kullandı. Olay yerinde de incelemelerde bulunan Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada teröristin saldırı hazırlığındayken 'dur' ihtarına uymaması üzerine vurularak etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, teröristin kimliği ve uyruğu hakkında araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Teröristin, Gaziantep'ten bu yana polis ve istihbarat birimleri tarafından takip edilen bir Suriyeli olduğu iddia edildi.