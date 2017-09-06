06/09/2017 09:09


Restoranda silahlı kavga, yaralılar var

restoran çatışma

Bolu'da restoran işletmecisi ile bir müşteri arasında kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi

D-100 Karayolu'nun Kılıçarslan Mahallesi mevkisindeki bir otelin restoran bölümünde yemek yiyen G.Ç. ile işletme sahibi İ.B. arasında arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle işletme sahibi İ.B., G.Ç.'yi tabancayla her iki bacağından vurdu.

Tarafları ayırmaya çalışırken bacağına kurşun isabet eden N.A'nın yanı sıra A.A. da restoranda yemek yerken seken bir kurşunla elinden yaralandı.Yaralılar, restorandaki bazı vatandaşlar tarafından araçlarıyla çevredeki hastanelere götürüldü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan N.A. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alınan G.Ç. ve A.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşletme sahibi İ.B. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

 

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