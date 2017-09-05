05/09/2017 17:24


Gezi Parkında korku dolu anlar, genç adamı kızının önünde bıçakladılar

Muhammed Ahmed

Taksim Gezi Parkında Suriyeli Muhammed Ahmed isimli adam kızının önünde bıçaklandı

Olay; saat 15.00 civarında Taksim Gezi Parkında merdivenlerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Ahmed isimli baba, kızı İpek Ahmed ile Taksim Gezi parkında geziyordu. Bu esnada iddiaya göre Gezi Parkı’nı mesken tutan bir grup tinerci, Muhammed Ahmed isimli babadan para istedi. İsteklerine olumlu yanıt alamayan tinerciler, kızının gözleri önünde Muhammed Ahmed isimli babaya saldırdı. Tinercilere belindeki kemeri çıkararak karşılık veren Baba Ahmed, aldığı bıçak darbesiyle kaçmaya başladı. Kızıyla birlikte Gezi Parkının yanında bulunan Recep Paşa Caddesine doğru kaçan baba, dayanamayarak yere yığıldı. Olayı fark eden vatandaşlar polise ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri anında olay yerine gelerek vatandaşlarla birlikte yaralı babaya ilk müdahaleyi yaptı. 112 sağlık ekipleri ise ihbardan yarım saat sonra gelerek yaralı babayı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın şokunu atlatamayan İpek Ahmed isimli kız, babasının bıçaklandığını belirterek, “Benim babamdır. Zaten hasta” dedi.


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