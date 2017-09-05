05/09/2017 16:46


FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

gözaltı

Edirne'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yurt dışına çıkmak için İpsala Sınır Kapısına gelen Ö.T, E.T, K.K ve C.İ'nin, yapılan belge kontrollerinde pasaportlarında zayi kayıtlarının bulunduğu ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden C.İ, K.K ve E.T. tutuklanırken, şüpheli Ö.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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