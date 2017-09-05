05/09/2017 16:43


Kurban Bayramı tatili 122 kişiye mezar oldu

trafik kazası

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bu Kurban Bayramında geçen yıla oranla trafikte daha çok yoğunluk yaşanırken meydana gelen kazalarda 122 kişi hayatını kaybetti

Vatandaşların bayram tatili öncesi, tatil süresi ve sonrasında güvenli bir yolculuk yapabilmesi amacıyla bir dizi tedbirler alındı, uygulamalar gerçekleştirildi. Bu bayramda, diğer bayramlara göre iki kat fazla ekip ve personel görevlendirilirken, toplam 6 bin 635 ekipte 52 bin 936 personel mesai yaptı.

Trafik yoğunluğu olan 6 ilde 43 güzergahta, 66 saat süreyle helikopter ile trafik denetimi yapılarak, 10 adet kaza, 52 adet kural ihlalinin bildirildiğinin aktarıldığı açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen 2 bin 155 kilometre otoyol ağında ortalama hız denetimi yapıldı. Kazaların yoğun olduğu 20 güzergahta her 10 kilometreye bir ekip görevlendirildi. 

1 milyon 73 bin 86 araç ve sürücü denetlendi

Bayram tatili süresince trafik polis ekiplerince 1 milyon 73 bin 86 araç ve sürücü denetlendi, eksikliği görülen 170 bin 895'ine (yüzde 15,9) ceza uygulandı. Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla bayram namazı hutbesinde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Araç yoğunluğu arttı, kazalarda ölüm oranı düştü

Alınan tedbirlere rağmen 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Son dokuz yılda dokuz gün bayram tatili olan beş yılın Kurban Bayramı kazaları dikkate alındığında, bu yıl bayram tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış olmasına rağmen, kazalardaki ölüm oranında yüzde 15 azalma meydana geldi." denildi.


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