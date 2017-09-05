Türkiye sınır hattına çelik kablo çeken 3 İranlı gözaltına alındı
Türkiye sınırına çelik kablo döşedikleri belirlenen 3 İranlı vatandaşın gözaltına alındığı öğrenildi
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen bazı kişilerin, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyü Büyükkeleman Tepe mevkisinde, Türkiye-İran sınır hattına çelik kablo döşedikleri ihbarını aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, kaçan 3 İran uyrukluyu uyarı atışı yaparak durdurdu. Bölgedeki incelemede, zanlıların sınıra 3 bin metre uzunluğunda üzeri plastik madde kaplı çelik kablo döşediği tespit edildi. Gözaltına alınan 3 İranlı vatandaş hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem başlatıldı.