05/09/2017 10:12


Türkiye sınır hattına çelik kablo çeken 3 İranlı gözaltına alındı

iran gözaltı

Türkiye sınırına çelik kablo döşedikleri belirlenen 3 İranlı vatandaşın gözaltına alındığı öğrenildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen bazı kişilerin, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyü Büyükkeleman Tepe mevkisinde, Türkiye-İran sınır hattına çelik kablo döşedikleri ihbarını aldı. 

Operasyon düzenleyen ekipler, kaçan 3 İran uyrukluyu uyarı atışı yaparak durdurdu. Bölgedeki incelemede, zanlıların sınıra 3 bin metre uzunluğunda üzeri plastik madde kaplı çelik kablo döşediği tespit edildi. Gözaltına alınan 3 İranlı vatandaş hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem başlatıldı.


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