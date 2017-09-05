Üzerinde Atatürk resmi olmayan 26 milyon adet para basıldı

2017 yılının ilk yarısında üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olmayan 26 milyon 652 bin adetin üzerinde 1 TL’lik para basıldı

Türkiye'den gelen tepkilere rağmen Atatürk resmi bulunmayan 1 TL'lik madeni para basımı devam ediyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 19 milyon 870 bin adet Atatürk'lü 1 TL'lik paraya karşılık, 26 milyon 652 adet üzerinde Atatürk resmi bulunmayan 1 TL'lik madeni para bastı. Üzerine Atatürk resmi olmadığı için bazı vatandaşlar ile esnaf arasında tartışma da yaşanıyor. Vatandaşlar alışveriş sırasında Atatürksüz 1 lira istemiyor ve esnafa iade ediyor.

70 MİLYON ADEDİ GEÇTİ

Darphane ve Damga Matbaası, milli ve milletlerarası önemli günler ile faydalı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve olaylarla ilgili olarak, tedavülde kullanılan paraların dışında ayrıca ‘hatıra para' basabiliyor. Bu kapsamda hükümetin talimatıyla Darphane'ye 15 Temmuz anısına 1 TL'lik hatıra para basma görevi verildi.

Böylece üzerinde Atatürk yerine 15 Temmuz'un anlatıldığı resim bulunan hatıra paralar 31 Ekim 2016 tarihinden itibaren basılmaya başladı. Ancak hatıra nitelikli olmasına rağmen bu paraların sayısı 70 milyon gibi olağanüstü bir sayıya ulaştı.

Piyasada bol miktarda Atatürksüz 1 TL'lere rastlanması, “Atatürk'ü Türk parasından silmenin hazırlığı mı yapılıyor?” kaygılarına yol açmıştı.

DAHA NE KADAR DEVAM EDECEK

Sözcü'nün ulaştığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, yılın ilk 6 aylık döneminde 19 milyon 870 bin Atatürk resimli 1 TL'lik paraya karşılık üzerinde Atatürk'ün resmi bulunmayan tam 26 milyon 652 bin 300 adet hatıra para basıldı. Darphane yönetimi, temmuz-aralık dönemini kapsayan bu yılın ikinci 6 aylık döneminde ise 150 milyon 130 bin adet 1 TL'lik madeni para daha basılacağı bilgisini verirken bu paralardan ne kadarının Atatürk resimli, ne kadarının Atatürk'süz hatıra para olacağını açıklamadı.

1 KURUŞ FIRSATÇILARI YAŞADI

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 1 TL'nin dışında 21.4 milyon adet 50 kuruş, 48.9 milyon adet 25 kuruş, 80.6 milyon adet 10 kuruş, 78.5 milyon adet 5 kuruş ve 30.7 milyon adet de 1 kuruşluk madeni para basıldı. Böylece ilk yarı yılda basılan madeni para adeti 306.7 milyonu aştı. Bir kuruşluk madeni paralar piyasada yaygın halde kullanılmadığı gibi, piyasaya daha çıkar çıkmaz fırsatçılar tarafından toplatılıp eritilerek haksız kazanca dönüştürülüyor. Bu durum bilinmesine rağmen 30.7 milyon adet 1 kuruşun basılıp piyasaya sürülmüş olması dikkat çekti. Darphane, yılın ikinci yarısında ise 1 kuruşluk madeni para basımı yapmayacak. Yıl sonuna kadar 71.5 milyon adet 5 kuruş, 109 milyon adet 10 kuruş, 61 milyon adet 25 kuruş, 28.5 milyon adet 50 kuruş ve 150 milyon adet de 1 TL'lik ilave madeni para basılacak.

Kaynak: Sözcü