05/09/2017 09:00


Bingöl'de teröristlerin sığınakları imha edildi

terörist sığınağı

Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlere ait 5 sığınak imha edildi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Genç ilçesi Dikpınar köyü kırsalında dün Sehi̇t Pi̇yade Onbaşı Miktad Sümer - 63 operasyonu gerçekleştirildi.Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 sığınakta, biri basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat, gazlı fırın, 10 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.


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