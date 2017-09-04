04/09/2017 18:51


19 yaşındaki genç kızın deniz keyfi ölümle bitti

Gaye Koçtürk

Kilyos'ta akrabalarıyla denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk boğularak can verdi

Gaye Koçtürk ile dayısı Gültekin Nural, dayısının oğlu Alper Nural ve komşuları İsmail Keskin ile birlikte dalgalara kapıldı.Çevredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sahil güvenliğe bağlı DEGAK timi, deniz polisi geldi. Ekipler, Gültekin Nural, Alper Nural ve İsmail Keskini kurtarılırken, yüzdükleri yerin 50 metre uzağında ise Gaye Koçtürkün cesedine ulaşıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Alper Nural ve İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı.


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