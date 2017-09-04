Üs bölgelere saldırı hazırlığındaki terör hedeflerine büyük darbe

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen operasyon sonucunda üs alanlarına silahlı saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hakkari'de de saldırı hazırlığındaki 2 terörist dün silahlı insansız hava aracı tarafından vuruldu. Bölgedeki aramalarda ikişer M-16 piyade tüfeği ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, bomba yüklü bir araç imha edildi.Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda ise bir terörist etkisiz hale getirildi.