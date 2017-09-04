04/09/2017 15:45


Havasızlıktan can veren Murat'ın amcasından şaşırtan savunma

Murat Birinci

Araba'da unutulan ve havasızlıktan can veren 4 yaşındaki Murat'ın amcası İbrahim Birinci çocuğun ihmalden öldüğü iddialarının gerçek olmadığını söyledi

Olayın, çocuğun kendisini arabaya kilitlemesi sonucu meydana geldiğini savunan Birinci, şu ifadeleri kullandı: "Olay, çocuğumuzun tamamen kendisinden kaynaklı. Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. Biz yaklaşık 1-2 saat onu her yerde aradık. En sonunda bizim ufak çocuklardan birisi onu arabada fark etti. Camlar siyah olduğundan dolayı biz ilk başta fark edememiştik zaten. Elime satırı alıp arka camı kırdım, çıkarttım. O esnada baygındı hemen hastaneye götürdüm. Hastaneye götürdüğümde de öldüğü tespit edilmişti. Olay bundan ibaret, farklı bir ihmal veya kasıt söz konusu değildir kesinlikle."

 


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