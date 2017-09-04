Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşturdu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisinde yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.Bu araç yoğunluğu bazen Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Emniyet şeridi ihlallerinde düşüş

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, tatilcilerin emniyet şeridi ihlallerinin geçen yıla göre 20'de 1 oranında düştüğü belirtildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gültepe ve Korutepe tünellerine girişte yolun 2 şeride düştüğünü anımsattı. Vatandaşların dönüş yoğunluğunda olmasından dolayı yoğunluk oluştuğunu ifade eden Gölükcü, gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı.

Gölükcü, otoyolda şu anda 17 ekibin görev yaptığını dile getirerek, "Şahin ekiplerimizle de takviye yaptık. Özellikle emniyet şeridi ihlalleriyle ilgili ciddi mücadele veriyoruz. Ayrıca kaza yapmış veya yolda kalmış vatandaşlara hızlı erişim için ekiplerimizden ayrıca faydalanıyoruz. Akşama doğru trafiğin artacağını düşünüyoruz. Dün bu saatlerde hemen hemen dolmuştu her taraf şu anda yaklaşık 4,5-5 kilometrelik bir yoğunluk var dün bu saatlerde 35-40 kilometrelik bir yoğunluğumuz vardı ancak tedbirlerimiz tam." şeklinde konuştu.

Bandırma Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki tatilciler, Bandırma Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluşturdu.Tatili şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş için tercih ettiği İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bandırma-İstanbul/Yenikapı seferlerini gerçekleştirdiği Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluk başladı.İzmir ile Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçeleri gibi tatil merkezlerinden İstanbul'a dönenlerin yoğunluğu, Bandırma'nın girişinde de uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk

Bayram tatilinin son günü Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul-Tekirdağ yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor. İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilcilerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla Üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatilden dönenler için kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini arttırdı.