04/09/2017 09:52


Yurt geneli hava durumu 4 Eylül 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre hava durumu yurt genelinde şöyle olacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

 


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