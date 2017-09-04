04/09/2017 09:52
Yurt geneli hava durumu 4 Eylül 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre hava durumu yurt genelinde şöyle olacak
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39