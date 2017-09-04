4 yaşındaki Murat otomobilde havasızlıktan can verdi

Şanlıurfa Hayati Harrani Mahallesinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Murat Birinci, otomobilde havasızlıktan dolayı can verdi

Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıktığı Şanlıurfa'da, Murat Biirinci güneşin altındaki otomobilde aşırı su kaybı ve havasızlıktan bayıldı.Oğulları Murat'ın uzun süre ortalarda görünmediğini fark eden aile, küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bulundu. Aile bireyleri, otomobilin camını kırıp, dışarı çıkardıkları Murat Birinci'yi hastaneye kaldırdı. Ancak Murat Birinci, acil serviste yapılan müdahaleye karşın kurtarılmadı.Murat Birinci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.