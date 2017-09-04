04/09/2017 08:33


Mardin Valiliği açıkladı, yasak ilan edildi operasyon başlatıldı

sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılacak operasyon nedeniyle bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu

Mardin Valiliği tarafından yapılan son açıklamada; “Nusaybin İlçesi kırsal alanında bulunan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir.Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 4 Eylül 2017 Pazartesi günü saat: 01:30 itibari ile İlimiz Nusaybin İlçemiz kırsalında bulunan; Akarsu Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.


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