Lice'de yasak ilan edildi dev operasyon başlatıldı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlatılan terör örgütüne yönelik operasyon nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Lice'de bir grup teröristin tespit edilmesinin üzerine İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek operasyonda sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Bağlan, Dolunay, Yalaza ve Çavundur mahallelerinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
YASAK İLAN EDİLDİ, OPERASYON BAŞLATILDI
Yasak ilan edilen bölgelerde, asker ve korucuların katılımıyla geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.