Elinde telefon oynayan mı isterseniz aynı anda taç atışı kullananmı

Elinde telefonla oynayan mı isterseniz aynı anda taç atışı kullananmı? Oyuncuların ciddiyetsiz davranışları sosyal medyada gündem yarattı

Avrupa-2018 Dünya Kupası Elemelerinde yine hüsran var. A Türk Milli Takımı, Ukrayna Milli Takımı ile oynarken yedek kulübesindeki görüntü herşeyi açıklıyordu. Maçı 2-0 kaybeden ve çok kötü oynayan Milli Takım’ın yedek kulübesinde çekilmiş bir fotoğraf ise büyük tepki topladı adeta takımın geldiği durumu gözler önüne serdi. Maçtan önce çekilen fotoğrafta, yedek kulübesinde şakalaşan oyuncuların telefonlarıyla oynadığı görülüyor.. Elinde telefonla oynayan mı isterseniz aynı anda taç atışı kullananmı? Oyuncuların ciddiyetsiz bulunan bu görüntüleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Maç sırasında Arda Turan ile Şener Özbayraklı'nın aynı anda birbirlerinden habersiz şekilde taç atışı yapmaları da takımın birbirinden kopuk olduğuna bir örnek olarak yorumlandı.Bu takım bu millet daha iyisini hakediyor.