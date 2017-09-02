Yurt geneli hava durumu 2 Eylül 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen verilere göre 2 Eylül 2017 tarihinde yurt genelinde hava sıcaklıkları şöyle olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38