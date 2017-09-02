Yurt geneli hava durumu 2 Eylül 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen verilere göre 2 Eylül 2017 tarihinde yurt genelinde hava sıcaklıkları şöyle olacak
Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
Bursa: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38