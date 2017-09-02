02/09/2017 10:35


Sahibinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

kaçan boğa

Kurban Bayramının gelmesiyle beraber kaçan kurbanlıklar da Türkiye'nin gündeminde. Bu kez Ankara'da kaçan bir kurbanlık ortalığı birbirine kattı

Başkent Ankara'da kaçak kurbanlık görüntülerinin adresi Ankara'nın en önemli alışveriş merkezlerinden Ankamall oldu.Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, güvenlik önlemlerini atlatarak soluğu Ankamall alışveriş merkezinde aldı. AVM'ye gelen vatandaşlar karşılarında gözü dönmüş boğayı görünce adeta şok yaşadı. Güvenlik görevlileri ise çareyi boğanın önünden kaçmakta buldu. Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kaçan boğa, uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.


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