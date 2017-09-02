02/09/2017 10:26


Dikkat, hava sıcaklığı 42 dereceye kadar artacak

hava sıcaklığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre Eylül ayının ilk haftasında sıcaklık değerleri artacak

Sonbaharın ilk günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Hissedilen sıcaklıklar Ankara'da 38, Samsun'da 37, Diyarbakır'da 42, Adana'da 40 ve İstanbul'da 35 derece olacak. Özellikle Pazartesi gününe dikkat.Sonbaharın ilk günlerini yaşayan Türkiye'de hafta sonu sıcaklıklar artacak ancak yeni haftanın ortasından itibaren hava serinliyor.

İstanbul'da hava yarın güneşli, kent sakinleri sıcaklığı 35 derece hissedecek. Gelecek hafta ortasında ise sıcaklık 30'lu derecelerden 24'e kadar inecek.

Başkent Ankara'da Pazartesi günü termometreler 35 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise 38 derece olacak. Hafta ortasında hava kısmen soğusa da hissedilen sıcaklıkta önemli bir değişiklik yok.

Yarın 35 dereceyi görecek İzmir'de de hafta ortası hava serinliyor. Çarşamba günü hafta sonuna göre yedi derecelik bir düşüş olacak.

Tatil merkezi Antalya'da bugün hissedilen sıcaklık 39 dereceyi bulacak. Kent bir hafta boyunca güneşli, hissedilen sıcaklık 35 derecenin altına düşmüyor. Akdeniz Bölgesi'nin bir başka büyük kenti Adana'da yaşayanlar birkaç gün boyunca sıcaklığı 40 derece hissedecek.

Bursa'da yarın termometreler 35 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise iki derece daha yüksek.

Karadeniz Bölgesi'nde değerler düşük olsa bile hissedilen sıcaklık hayli yüksek. Pazartesi günü Trabzon 36, Samsun ise 37 dereceyi hissedecek.

Termometrelerin yeni haftayla birlikte 40 dereceye dayanacağı Diyarbakır'da, sıcaklıklar 42 derece hissedilecek.Deniz seviyesinden hayli yüksek konumdaki Erzurum'da bile hissedilen sıcaklık 34 dereceyi buluyor.


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