Cinayet görüntülerini sızdıran polisle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cinayet sonrası görüntülerini sosyal medyaya sızdıran polis memuru açığa alındı

Aksam gazetesinin haberine göre başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görüntüleri sızdıran polis memuru açığa alınırken görüntülerin nasıl hızla yayıldığı da ortaya çıktı.

Açığa alınan polisin mesaide olduğunu kanıtlamak için görüntüleri çekip eşine gönderdiği tespit edildi. İddiaya göre polisin eşi, bu görüntüleri aile üyelerinin görüştükleri WhatsApp grubuna attı. Polisin kayınçosu da görüntüleri kız arkadaşı D.Ç. ile paylaştı. Uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen D.Ç. görüntüleri para karşı medyaya satmaya çalıştı.