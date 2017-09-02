Manisa'da veremli dana paniği, polis tüm bıçakları topladı
Manisa'da kesilen bir kurbanlık dananın etinin veremli olduğunun fark edilmesi üzerine zabıta ekipleri hasta danayı imha etti
Manisa’da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban isimli vatandaş, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark edince kesimi durdurdu.
Kaban ve birlikte dananın sahibi vatandaşlar karakola giderek satışı yapan kişiler hakkında şikâyetçi oldu.
BIÇAKLAR TOPLANDI
Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlenerek ilaçlandı. Polis de kesimde kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.