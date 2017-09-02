02/09/2017 08:54


Araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü, yaralılar var

trafik kazası

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında bir araçla çarpışa otomobil ortadan ikiye bölündü. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı

Faik Yılmaz idaresindeki otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolunun Sarıyonca köyü mevkisinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü ile beraberindeki Kadir ve Necla Yılmaz yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Devrekani ve Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Faik Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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