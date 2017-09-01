Kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramında sizler de sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız sizler için derlediğimiz mesajlara göz atabilirsiniz

İşte sizler için derlediğimiz Kurban Bayramı mesajları:

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

*Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.

*Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

* Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah, hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder, bu hayırlı bayramda da dualarımız yüce Allah'a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

* Kurban Bayramı'nın, ayrıştırılmak istenen toplumumuzun birliğinin, bütünlüğünün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine ve barışa vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramı'nı esenlik, huzur ve mutluluk dileklerimle kutluyor, sevgiler, saygılar sunuyorum. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim.

* Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun, Kurban Bayramınız Mübarek Olsun. Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun.

* Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

* Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...

* Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

* VarIığı ebedi oIan, merhamet sahibi, adaIetIi Yüce AIIah kendisine dua edenIeri geri çevirmez. DuaIarınızın Rabbin yüce katına iIetiImesine vesiIe oIan Kurban Bayramınız mübarek oIsun.

* GüzeIIik, birIik, beraberIik doIu, daha güzeI ve mutIu bir Kurban Bayramı diIiyoruz. BüyükIerimizin eIIerinden küçükIerimizin gözIerinden öpüyoruz.

* BayramIarın en güzeIi ve hayırIısını diIiyorum size. Kurban Bayramınız mübarek oIsun. Bugün sevinç günü, kederIeri bir yana bırakıp mutIu oIaIım. Kurban Bayramını doya doya yaşayaIım. HayırIı bayramIar!