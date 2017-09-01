Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimleri başladı. Bunun ardından İstanbul Boğazı kırmızıya büründü

Kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıkların kanı, Kanalizasyon yoluyla İstanbul Boğazı'na aktı. Kanalizasyon yoluyla akan kanlar, Boğazı kana bularken, her yıl yaşanan benzer görüntüler yine değişmedi. Gezmek için Beylerbeyi sahiline gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşında üzüntülerini dile getirirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Boğazı'ın fotoğrafını çekerek neden kana büründüğü ile ilgili araştırma yaptı.Boğaz'a gezmeye Volkan Akgül, "Çok bunaltıcı, burada arkadaşlar gelip, hafta sonu yüzüyorlar. Şu durumu görseler yüzmezler. Sahile yakışmıyor" şeklinde konuştu.