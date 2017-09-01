01/09/2017 07:49


Bingöl'de çatışma 1 güvenlik korucusu şehit

terör operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışma sonucunda 1 güvenlik korucusu şehit olurken biri de yaralandı

Bingöl merkezine bağlı Alıncık köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı.Helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı korucunun tedavisi sürüyor.Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.


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